"مخاطر الإدمان وطرق الوقاية" ضمن نقاشات ثقافة الفيوم 

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات التوعوية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

عقد قسم المواهب عدد من اللقاءات التوعوية يومي الثلاثاء والأربعاء، ضمن مبادرة "القضاء على الإدمان" بمدرسة التوفيق الإعدادية للبنات، تضمنت محاضرة بعنوان "الإدمان وطرق العلاج"، استهل فيها مدرب التنمية البشرية أندرو نادي حديثه بتعريف المواد المخدرة، موضحا أسباب إدمان تلك المواد حيث أنها تعطي إحساس وهمي بالسعادة، ويعتبر الإدمان مرض مزمن يصعب القضاء عليه ويمكن محاصرته.

وأضاف "نادي" أنه عند الإدمان يفرز الجسم أضعاف كمية هرمون الدوبامين المسئول عن الإحساس بالسعادة، ثم تحدث عن طرق مكافحة الإدمان والوقاية منه مشيرا إلي أن أكثر الأشخاص عرضة للوقوع في الإدمان ممن يعانون من الاكتئاب.

وفي اليوم الثاني، عقد قسم المواهب محاضرة بعنوان " مخاطر الإدمان"، تحدث فيها محمد محمود صالح عن مخاطر الإدمان على المستوى النفسي والجسدي، وتأثيره على الأنشطة اليومية، أيضا أثره علي علاقة الانسان بأصدقائه وأفراد أسرته، إلي جانب تأثير الإدمان على مستوى الفرد الدراسي والمعيشي والاجتماعي، مستشهدا ببعض الخبرات الحياتية مع الطالبات للوقاية من الوقوع في فخ الإدمان.

ورش فنية لعمل أشكال مختلفة من زينة رمضان بفرع ثقافة الفيوم

من جانب آخر وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، يواصل قسم الفنون التشكيلية بمكتبة الفيوم العامة الورشة الفنية لعمل أشكال مختلفة من زينة رمضان من الورق الكانسون والفوم الملون تدريب وإشراف هناء عطية مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة، بحضور طلاب مدرسة محمد معبد الابتدائية.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.