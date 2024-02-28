الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع السورية: العدوان الإسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في ريف دمشق

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت وزارة الدفاع السورية تفاصيل العدوان الغاشم علي ريف دمشق حيث قالت : حوالي الساعة 21:35 من مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل.

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وذكر البيان السوري أن العدوان الإسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في ريف دمشق حيث تصدت وسائط الدفاع  الجوي لصواريخ العدوان.
وأشار البيان إلي أن الدفاع الجوية أسقطت معظم صواريخ العدول الإسرائيلي.

كما نفي البيان وقوع أي خسائر في الأرواح، مؤكدة أن الخسائر اقتصرت فقط على الماديات.
 

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