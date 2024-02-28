الدفاع السورية: العدوان الإسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في ريف دمشق

كشفت وزارة الدفاع السورية تفاصيل العدوان الغاشم علي ريف دمشق حيث قالت : حوالي الساعة 21:35 من مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل.



وذكر البيان السوري أن العدوان الإسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في ريف دمشق حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان.

وأشار البيان إلي أن الدفاع الجوية أسقطت معظم صواريخ العدول الإسرائيلي.

كما نفي البيان وقوع أي خسائر في الأرواح، مؤكدة أن الخسائر اقتصرت فقط على الماديات.

