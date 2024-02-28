مقتل 6 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بغارات للطيران التركي شرقي سوريا

قُتل 6 من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، في تدمير أربع سيارات تابعة لها بقصف جوي تركي جديد عبر الطائرات المسيرة في أقصى شرقي سوريا.

وقال مراسل "سبوتنيك" في شرقي سوريا: "مجموعة من قوات "قسد" قتلوا وأصيب آخرون بجروح، في قصف عبر طائرات مسيرة تركية استهدفت 4 سيارات في مدخل وريف مدينة المالكية في أقصى الشمال الشرقي من محافظة الحسكة على مثلث الحدود السورية والتركية والعراقية".

وأشار المراسل إلى أن عدد القتلى بلغ 6 في حصيلة أولية، بينهم قيادي بارز من جنسية غير سورية، إضافة إلى 3 مسلحين من قوات "السوتورو السريانية" المنضوية في صفوف "قسد".

وقتل مدني جراء الغارات التركية على رتل سيارات "قسد".

وأوضح المراسل أنه من بين السيارات، "اثنتان تم استهدافهما قرب قوس مدخل مدينة المالكية، وسيارة استهدفت خلال محاولتها إجلاء القتلى والجرحى من المكان المستهدف في قرية "خان الجبل" على طريق (خانا سري– المالكية) في ريف الحسكة، وسط تحليق مكثف للمسيّرات التركية منذ الصباح في أجواء مناطق سيطرة "قسد" على الحدود (السورية- التركية)، شمالي محافظة الحسكة".

وبذلك، يرتفع عدد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد"، شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2024، إلى أكثر من 65 استهدافا تسببت بمقتل أكثر من 20 من مسلحي وقيادي "قسد".