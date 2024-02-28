الأربعاء 28 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استهداف قاعدة حقل العمر الأمريكية في سوريا بالصواريخ والمسيرات

قاعدة أمريكية
قاعدة أمريكية

أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر بأن القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل "العمر" النفطي في محافظة دير الزور شرقي سوريا تعرضت لهجوم بالصواريخ والمسيرات.

 

وحسب روسيا اليوم، قال المصدر: "أطلقت خمسة صواريخ على القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي، وأصابت الجزء الجنوبي منها"، مؤكدا أن "القاعدة تعرضت أيضا لهجوم بمسيرة".

 

وأوضح أنه "ردا على قصف القاعدة، هاجمت الطائرات الأمريكية القوات الرديفة للجيش السوري في دير الزور".

 

ومنذ بداية الحرب على غزة، تتعرض القواعد الأمريكية لهجمات منتظمة من طرف مجموعات مسلحة، حيث يتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق ونحو 900 جندي في سوريا.

ويسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شرق وشمال شرق سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.

 

وقد وصفت دمشق مرارا وتكرارا وجود القوات الأمريكية على أراضيها بالاحتلال والقرصنة الحكومية للسطو على النفط.

 

 

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