الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

وفاة كاهن أرثوذكسي مصري أثناء التقاط صورة جواز السفر بإيطاليا

وفاة كاهن مصري بايطاليا
وفاة كاهن مصري بايطاليا

 

توفي الراهب القمص سمعان الأنبا بولا البالغ من العمر 66 عاما ويحمل الجنسية المصرية أثناء التقاط صورة جواز السفر .

تم اكتشاف المأساة هذا الصباح في حي تور سابينزا حيث تم العثور على الكاهن  ميتًا داخل كشك تصوير جوازات السفر في فيا دي تور سابينزا، على بعد مسافة قصيرة من مدرسة جيسموندو الابتدائية في ساحة سيزار دي كوبيس.

وصرح تاجر محلي بوجود الرجل داخل الكابينة حوالي الساعة 8.30 صباحًا، وقام بإبلاغ الشرطة الإيطالية .

وعلي الفور تدخلت قوات الكارابينيري في تور سابينزا  و رجال الإنقاذ في الموقع، وبعد محاولتهم إنعاش الكاهن، لم يتمكنوا إلا من تأكيد وفاته.

واوضحت التحريات الأولية بعدم العثور على آثار عنف على جثة الرجل ، وتوفي الرجل لأسباب   طبيعية.

ويبدو أن الكاهن الأرثوذكسي، الذي دخل المقصورة لالتقاط صورة، شعر بالمرض ، وتم وضع جسد الكاهن تحت تصرف السلطة القضائية في كنيسة سان بيليجرينو ألا سابينزا.

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