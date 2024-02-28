إبراهيم عيسى يهاجم تصريحات إسماعيل هنية: تجارة بالدم وصفاقة (فيديو)

علّق الإعلامي إبراهيم عيسى على تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مؤكدًا أن تصريحاته كاذبة ولا تحمي الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووصف عيسى تصريحات هنية بأنها "صفقة على دماء الشعب الفلسطيني وعبثية بالنسبة لحماس"، موضحًا أن التصريحات تضمنت "وجود مرونة من جانب حماس في مفاوضات التهدئة حرصًا على الفلسطينيين"، مؤكدًا أنه لا يدافع عن المساجد والمخابز في قطاع غزة، حيث أن أحد شروط التهدئة هو إعادة إعمار وبناء المستشفيات.

وطالب هنية الدول العربية، اليوم الأربعاء، بالتدخل لوقف "مؤامرة التجويع في شمال قطاع غزة". وأضاف: "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تراهم شعوبهم (العرب) وهم يموتون جوعاً".

وتابع إبراهيم عيسى خلال تقديم برنامجه “حديث القاهرة”، على قناة القاهرة والناس، بالقول إن هنية يطالب الدول العربية والإسلامية بإنقاذ الفلسطينيين، رغم أنهم هم السبب الأصلي في المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون الآن في قطاع غزة، والتي أدت إلى الاحتلال العسكري الإسرائيلي للقطاع الذي كان محاصرا فقط.

وأكمل: “تيار الإسلام السياسي يتاجر بدماء الفلسطينيين، وتصريحات هنية وقحة للغاية”، منوهًا إلى أن كل البوادر والحديث عن التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني يؤكد أننا سنشهد قريبًا وقف إطلاق النار في غزة وسيكون شهر رمضان بلا شهداء وضحايا.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس تحاولان التوصل إلى حل من أجل تقديمه للمؤيدين على أنه انتصار، في ظل المعاناة الشديدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتزايد أعداد القتلى والجرحى. مبينًا أن الشعب الفلسطيني يواجه وضعًا مؤلمًا؛ إذ تتزايد أعداد المعاناة والقتلى والجرحى.

وأشار إلى أن "الحرب على غزة في شهرها الخامس، لكن الصراع بين حماس والسلطة الفلسطينية مستمر، وعندما تنتهي الحرب سيعلنون النصر رغم ما تم تدميره في قطاع غزة.

شاهد تصريحات إسماعيل هنية:

شاهد تعليق إبراهيم عيسى:

