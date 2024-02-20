الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وفد من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية يصل القاهرة

إسماعيل هنية رئيس
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي

وصل وفد من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي، القاهرة لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة وبحث وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، حسبما أعلنت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها.

وفي سياق آخر، تجمع المئات من الأشخاص ليلًا أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين، مطالبين باتفاق للإفراج الفوري عن المحتجزين في غزة وعقد صفقة مع حماس.

 وعلى الرغم من إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة خلال هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر، لا تزال حماس تحتجز عددا كبيرا من المدنيين الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر، وذلك عندما شنت هجمات على جنوب دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقد تم الإفراج عنهم مقابل 240 أسيرًا فلسطينيًا. 

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