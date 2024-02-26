إسماعيل هنية: حماس استجابت لجهود الوسطاء والاحتلال يماطل

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن حماس استجابت لجهود الإخوة الوسطاء، ووافقت على مسار المفاوضات حول وقف العدوان وأبدت جدية ومرونة عالية.

وأضاف إسماعيل هنية، أن حماس ترى أن الاحتلال يماطل وهو ما لن تقبله بأي حال من الأحوال، ولن يكون الوقت مفتوحاً أمام ذلك.

وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بعد لقاءه مع أمير قطر، أن حماس استجابت لجهود الوسطاء ووافقت على مسار المفاوضات حول وقف العدوان لكنها ترى أن العدو يماطل وهو ما لن تقبله بأي حال.

وأكد، أن الوقت لن يكون مفتوحاً أمام مماطلة العدو، لن نسمح للعدو باستخدام المفاوضات غطاء لجريمته.

وشهدت المفاوضات، التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس بين ممثلي مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، الاتفاق على إطار جديد ومحدث لاتفاق بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.

وذكر موقع "والا" الإخباري أن الوفد الإسرائيلي، الذي ضم رئيس الموساد دادي برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار وممثلي الجيش الإسرائيلي اللواء نيتسان ألون والعميد أورن ساتر، عاد إلى إسرائيل في وقت مبكر من صباح السبت.

وأحرز تقدم في المفاوضات بشكل قد يسمح بانتقال المحادثات إلى تفاصيل الاتفاق، مثل عدد وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم كجزء من صفقة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة.