اختتام فعاليات حملة "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا" بسوهاج

اختتم مركز النيل للاعلام بسوهاج، اليوم الأربعاء، بجامعة سوهاج، فعاليات الحملة الاعلامية "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا "و التى اطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة ودكتور احمد يحيي رئيس قطاع الاعلام الداخلى والتى تنفذها مراكز النيل للاعلام على مستوى الجمهورية .

يأتي ذلك استكمالا للتعاون المثمر بين الهيئة العامة للاستعلامات ممثلة فى المجمع الاعلامى بسوهاج، وجامعة سوهاج العريقة.

وأكد إيمان إمام مدير المجمع الإعلامي بسوهاج، أن الحملة تهدف إلى الحث على العمل والانتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد وتعظيم الاستفادة من طاقات المرأه والشباب والاستغلال الامثل للموارد المتاحة ودعم المنتج المصرى وتعزيز الثقة فيه.

وفى سياق متصل جاءت الندوة برعاية كريمة من الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة، وحاضر فيها الدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشؤون البيئة، وكوكبة من اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية والتعليم الصناعى وطلاب من مختلف كليات الجامعة وافتتح اللقاء نائب رئيس الجامعة الذى تحدث عن اهمية الصناعة كحل رئيس للخروج من الازمة الراهنة والطريق الامثل لتقدم الامة.

وأضاف أن الدولة المصرية اولت قطاع الصناعة اهمية خاصة خلال السنوات الثمانى السابقة حيث ارسي الرئيس عبد الفتاح السيسي دعائم الصناعة الوطنية المستدامة لانها سبب رئيس فى استقرار المجتمع من خلال اتاحة آلاف فرص العمل للشباب وتحسين المستوى الاقتصادى للمواطن المصرى ولتحقيق ذلك تم طرح الاراضى المرفقة لاستخدامها فى الانشطة الصناعية وتأهيل البنية التحتية اللازمة لذلك وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار فى البنية التحتية كمحرك اساسى للنهوض بالاقتصاد، ولذلك تم مد وتطوير شبكات السكة الحديد لنقل البضائع وتطوير الموانئ المصرية باحدث اللوجستيات اللازمة وتنمية الصادرات المصرية.

وانتقل الحديث للدكتور معتز عبدالله عطا استاذ ورئيس قسم الميكانيكا كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعى ومدير مكتب التايكو بجامعة سوهاج، للتعريف بأهمية تنمية روح الابداع والابتكار لدى الطالب الجامعى كمقوم اساسي لتطوير الانتاج والاستثمار فى عقول الشباب، مشيراً إلى اهمية مكاتب التايكو فى جامعة سوهاج التى توليها الجامعة اهمية كبيرة ايمانا منها بأهمية الابتكار وتنمية عقول الشباب ولذلك ترصد لها ميزانية كبيرة وعمل مسابقات والاشتراك فى معارض هامة لتحفيز وتعزيز امكانات الشباب.

وجدير بالذكر ان دعم الابتكار لا يقتصر فقط على منسوبى الجامعة وانما تفتح الجامعة ابوابها للموهبين من مختلف الجهات على اختلاف مستواياتهم التعليمية وتشارك ايضا الجامعة بشبابها المتميز فى العديد من السابقات الاقليمية والدولية وتحرز مراكز متقدمة بالاضافة للاسهام فى المعارض على مستوى الجمهورية