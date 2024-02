مدير عام أمازون مصر للوفد: 419 سعر كرتونة رمضان ونهدف إلى توفير منتجات بسعر تنافسي (حوار)

أكد عمر الصاحي المدير العام لشركة أمازون مصر، أن أمازون تستعد لزيادة حجم عملياتها خلال شهر رمضان بالاعتماد على أحدث أنظمتها من محطات التوصيل وتقنيات التوجيه والتتبع المبتكرة في مصر.

كشف الصاحي عن تفاصيل الاستعداد لشهر رمضان وتوفير السلع في ظل ارتفاع الأسعار في حوار لبوابة الوفد

نص الحوار..

كيفية الاستعداد لشهر رمضان

التحضير لشهر رمضان على رأس أولوياتنا في الوقت الحالي، واهتمامنا بالعملاء يستمر في شهر رمضان كما هو الحال دائمًا على مدار العام. فنحن نهتم بكسب ثقة العميل وتقديم أسعار تنافسية. الاستثمار في ثقة العميل يعتبر جزء من استراتيجية أمازون، ولذلك نركز على توفير قيمة استثنائية من خلال أسعار تنافسية وتشكيلة واسعة من المنتجات وتوصيل سريع، مع إجراءات قوية لضمان صحة وجودة المنتجات، ودعم عملاء مخصص لتلبية احتياجات العميل فنحن نسعى جاهدين لتقديم تجربة تسوق سلسة وممتعة لكل عملاء أمازون خلال شهر رمضان المبارك.

وتطلق أمازون مصر تخفيضات رمضان حصرياً لأعضاء أمازون برايم من الثلاثاء 27 فبراير، ولجميع عملاء أمازون من 28 فبراير ويستمر حتى الجمعة 8 مارس وتشمل العروض العديد من التخفيضات التي سيستفيد منها كافة عملاؤنا في مصر في جميع انحاء الجمهورية.

كما تستعد أمازون لزيادة حجم عملياتها خلال شهر رمضان بالاعتماد على أحدث أنظمتها من محطات التوصيل وتقنيات التوجيه والتتبع المبتكرة في مصر. كما تسهم أنظمة إدارة القدرة التخزينية للمراكز اللوجستية وحلول تتبع مسارات التوصيل في حصول العملاء على خدمات أكثر سرعة وكفاءة وراحة، فقد قمنا عام 2021 بافتتاح مركزًا لوجستيًا رئيسيًا في مصر، والذي يُعد الأول من نوعه في قارة إفريقيا بسعة تخزينية كبيرة، ويقع في مدينة العاشر من رمضان، كما تعمل الشركة حاليا على زيادة السعة التخزينية لمستودعاتنا في مصر ونعمل على الانتهاء من تجهيز مركزنا اللوجيستي الثاني الذي ندشنه في منطقة القاهرة الجديدة، تمهيدا لافتتاحه هذا العام ، بسعة تخزينية ٦٢ ألف متر مكعب، ليصل إجمالي السعة التخزينية إلى ما يقرب من ١٠٠ ألف متر مكعب، وتصل مساحة المركزين إلى عشرة ملاعب كرة قدم، هذا إلى جانب شبكة من 22 محطة توصيل في المدن الرئيسية.

ماذا عن عروض رمضان وهل في الإمكان توفيرها في ظل ارتفاع الأسعار المستمر

بشكل عام مختلف القطاعات -ليس في مصر فقط- بل في العالم كله، تشهد زيادات في التكاليف، ونحن بدورنا نعمل في أمازون مصر على استيعاب تلك الزيادات قدر الإمكان لتقليل التأثير على شركائنا من البائعين وعملائنا في مصر.

يوفر متجر أمازون أكبر عدد من المنتجات التي يحتاجها العملاء، فالشركة تقوم ببيع كافة المنتجات من الألف إلى الياء، بأسعار تنافسية فكل ما يبحث عنه العميل يمكن أن يجده على أمازون بأسعار تنافسية.

كما اننا نهدف دائماً لتقديم ليس فقط أسعار تنافسية، بل الأهم وهي القيمة مقابل السعر، وذلك من خلال مواسم تخفيضات مستمرة مثل تخفيضات رمضان والعيد وتخفيضات برايم والجمعة البيضاء وغيرها، لتوفير أفضل الأسعار وأوسع الاختيارات. كما أننا نتعاون مع أصحاب الأعمال والمصنعين وشركائنا من البائعين لتقديم اختيارات متعددة من المنتجات وتجربة تسوق عالية المستوى لعملائنا.

أما عن عروض هذا العام، ستقدم أمازون مصر العديد من التخفيضات على مواد غذائية عالية الجودة من علامات تجارية شهيرة، بتخفيضات تصل إلى 55٪، بالإضافة لعروض خصومات تصل إلى 50% على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بما في ذلك سامسونج وفريش وال جي، وبوش، وباناسونيك، وديلونجي وغيرها. كما يمكن لعشاق الموضة التسوق من مجموعة واسعة من الخيارات بخصومات تصل إلى 80% على العلامات التجارية المحلية بما في ذلك أندورا رايفن ودالي دريس ومينترا بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 60% على منتجات من ديفاكتو اديداس واكتيف وغير ذلك الكثير.

كذلك نطرح هذا العام كرتونة رمضان بسعر تنافسي 419 جنيهاً مصرياً وتشمل 7 كيلو من أساسيات ومستلزمات المنزل في هذا الشهر الكريم من 13 سلعة أساسية من البقالة، مثل الأرز والمكرونة والسكر، بالإضافة للسمن والزيت والشاي وغيرها من منتجات مثل الضحى، المطبخ، ليبتون، رويال، كنور، سندباد، والخيربسعر 419 جنيهًا مصريًا فقط. ويستطيع العملاء اختيار شراء كرتونة رمضان أو تسليمها الى أي مكان، سواء إلى مؤسسة خيرية أو إلى الأسرة المحتاجة التي يختارونها، إيمانًا مننا بتيسيير تقديم الخير في كل انحاء مصر.

كذلك نحرص على توفير طرق مرنة وموثوقة للسداد بما يضمن حصول عملائنا على تجربة تسوق مريحة، لذلك نقدم مجموعة واسعة من حلول الدفع المرنة، بما في ذلك تسهيلات "الشراء الآن والدفع لاحقًا"، ونظم التقسيط بدون فوائد من خلال التعاون مع شركائنا في البنوك مثل البنك التجاري الدولي وبنك مصر وبالإضافة إلى تقديم برامج ذات قيمة عالية مثل برنامج أمازون برايم الذي يمكن الأعضاء من الاستمتاع بمزايا إضافية مثل توصيل مجاني وعروض حصرية مثل إمكانية التسوق المبكر لعروض رمضان ابتداء من 27 من فبراير هذا العام.

تفاصيل أكثر عن أول مهرجان تسوق أمازون بممشى أهل مصر

مهرجان "خان شريف مع أمازون" هو انطلاقة مختلفة بالنسبة لنا، تعكس نجاحنا واهتمامنا بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء ليتمكنوا من تسوق المنتجات الخاصة بعدد من البائعين ورؤية مدى تنوعها والجودة التي يقدمونها وخاصة أصحاب المنتجات المحلية.

أهم ما يميز أمازون هو أنها تستثمر في العميل نفسه، فأي قرار للشركة يبدأ من العملاء، ونرى ما يفكر به وما يريده بكل الإمكانيات المتاحة، ويتم اتخاذ القرار على هذا الأساس، فاهتمام أمازون بثقة وراحة العميل هو ما يميزها عن أي شركات أخرى، والعملاء بالنسبة لنا هم المتسوقين والبائعين على حد سواء، والاستثمار في دعمهم هو أساس النجاح.

وبناء على ذلك قررنا التعاون مع الإعلامي شريف مدكور، من خلال "خان شريف مع أمازون" ليكون مهرجان تسوق يهدف لدعم المنتج المصري كما تعاونا أيضًا مع ممشي أهل مصر لاستضافة هذا الحدث في الفترة من ا مارس حتى 2 مارس أيام الجمعة والسبت.

مهرجان تسوق خان شريف مع أمازون تحت شعار “المصري يكسب” ، يعتبر امتداداً لمبادرة "شجع المنتج المصري" التي اطلقتها أمازون عام 2022 لدعم المنتج المصري عبر واجهة متجر مخصصة للمنتجات المحلية، وانضم إليها 10 الالاف بائع، وحققوا مبيعات لأكثر من 10 ملايين منتج على amazon.eg خلال عام 2023، مما ساعد في تنمية مبيعاتهم بنحو 40% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وسيضم المهرجان عدد من أفضل البائعين على أمازون من أصحاب المنتجات المحلية الذين أبدوا حماسًا كبيرًا لهذه الفكرة والمشاركة في الحدث، ومنهم لي سيكريتس، جيفان، لامارميت، جيليز، تريس كوزماتيكس، رو أفريكان.

إمكانية توفير السلع المستوردة في ظل تحديات توفير العملة

أمازون مصر لديها مئات من الالاف المنتجات سواء العالمية او المحلية ولكننا لدينا استراتيجية تركز على دعم المنتج المصري، فالصناعة المصرية عالية الجودة، نفتخر بها والتى يمكنها منافسة عالميًا بكل جدارة. أكثر من60٪ من المنتجات المباعة على متاجر أمازون عالميا تأتى اليوم من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونحن نشهد زيادة مطردة فى مساهمة المنتجات المحلية فى النمو الاقتصادى، وندرك الدور الكبير الذى تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، كما نؤمن بإمكانات الشركات المحلية وقدرتها على تلبية طلب العملاء عبر كافة الفئات لما تتمتع به المواهب المصرية من حرفية وقدرة على الابتكار.

وقد أطلقنا في أمازون مصر في أكتوبر 2022، مبادرة "شجع المنتج المصري" لتشجيع المنتجات المصرية، وتم إضافتها كواجهة متجر على amazon.eg، وانضم إليها 10 الالاف بائع ، حققوا مبيعات بأكثر من 10 ملايين منتج على amazon.eg خلال عام 2023، مما ساعد في تنمية مبيعاتهم بنحو 40% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. فعلى سبيل المثال لدينا قصة ياسمين فكري عيسى الشريك المؤسس لمشروع Raw African . فقد بدأت ياسمين مشروعها لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة الطبيعية عام 2016، وبعد عدة أعوام بدأت بعرض منتجاتها على متجر أمازون مصر ولقد ساعدها ذلك في الانتشار والتوسع والوصول إلى المزيد من العملاء، حيث أن مبيعاتها زادت بنسبة 50% ووصلت لنسبة 88٪ في مواسم التخفيضات مثل صفقات الاعياد والمناسبات الأخرى على أمازون مصر.

تأثير التضخم على أمازون مصر

مصر تعد موقع استراتيجي واعد بالنسبة لأمازون، وكما ذكرت سابقا نحن نهدف دائماً لتقديم أسعار تنافسية قدر الإمكان عبر الكثير من مواسم التخفيضات مما يضمن توفير أفضل الأسعار واختيارات أوسع، هذا بالإضافة لعدد اخر من المميزات التي توفرها تجربة الشراء الالكتروني مثل الدفع عند الإستلام واستبدال وتجربة استرجاع بسيطة وغير معقده وغيرها من المميزات التي تقدم تجربة شاملة للعميل مثل برنامج عضوية أمازون برايم الذي يمكن للعملاء الاشتراك به لمدة شهر مجانًا والاستمتاع بمزايا حصرية. نحن دائما ما نتعاون مع أصحاب الأعمال والمصنعين وشركائنا من البائعين لتقديم اختيارات متعددة ليتسنى للعميل اختيار المناسب له من المنتجات.

كما اننا ملتزمون بدعم شركائنا البائعين خاصة الشركات الصغيرة المحلية ومساعدتها على النمو، فأمازون توفّر للشركات الصغيرة متجر للوصول إلى جمهور أوسع، كما اننا نعمل بنشاط مع البائعين المحليين لفهم احتياجاتهم وتزويدهم بالأدوات والموارد التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في سوقنا مثل إدارة المخزون ودعم الإعلانات، وهذا مهم بشكل خاص في المناخ الاقتصادي ويساهم في توسيع حجم عملياتهم.

.ما خطة أمازون لعام 2024

نستهدف في 2024 أن نقدم تجربة جديدة وفريدة من نوعها لعملائنا وذلك من خلال إتاحة عمليات تسوق مميزة لكل عملائنا في مصر، وتوفير المعروضات المتنوعة لملايين المنتجات المحلية والعالمية بأفضل الأسعار، وتقديم طرق الدفع المتنوعة، وأسرع خدمات التوصيل. لذلك، فإن مساعينا لا تتوقف عن مواصلة البحث والابتكار نيابة عن العملاء في ثلاث مجالات رئيسية: هي توفير منتجات مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى الأسعار التنافسية، مع توفير خيارات الدفع والتوصيل لراحة عملائنا.

كما اننا سنركز بشكل أساسي على دعم شركاؤنا رواد الاعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. فنحن مستمرين في حملة "شجع المنتج المصري" والذي يوفر عشرات الآلاف من المنتجات المصرية التي تباع من خلال Amazon.eg، مما يتيح للملايين من العملاء في جميع أنحاء الجمهورية فرصة الحصول على منتجات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذا يعد جزء من تعاون أمازون مع جهاز تنمية المشروعات لبحث سبل تحفيز المزيد من رواد الأعمال للانضمام إلى متجر Amazon.eg من أجل تطوير أعمالهم، وللتأكيد على أن أمازون مصر ستواصل دعم رؤية مصر لتحقيق التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، وتحقيق التقدم.

هل نجحت مبادرة تصدير المنتجات المحلية

الدولة المصرية لديها توجه لدعم عمليات التصدير لتوفير العملة الصعبة، ونحن في أمازون مصر نسعى لدعم خطة الدولة وقد بدأنا في إتاحة بعض المميزات لشركائنا البائعين، ومنها إمكانية التسجيل لبيع المنتجات عبر شبكة متاجر أمازون في مختلف الدول، من خلال تقديم بسيط، يشمل دمج عمليات التسجيل الخاصة بكل دولة مع اختلاف متطلبات البيانات والمستندات مما يقلل البيانات المطلوبة للتسجيل، وهو ما يساعد شركائنا من البائعين للوصول إلى مئات الملايين من العملاء في بعض الدول المختلفة من خلال متاجر أمازون.

هل حققت أمازون برايم نجاح في مصر

بالتأكيد برنامج عضوية برايم أحد انجح حلول أمازون في مصر وحول العالم بأكثر من 200 مليون عضو رئيسي حول العالم وذلك لما يقدمه من مميزات متعددة، مثل ميزة التوصيل السريع والمجاني في اليوم التالي على الالاف من المنتجات المختارة، وعروض حصرية خلال السنة، بالإضافة إلى امكانية التسوق المبكر خلال أكبر مواسم تخفيضات أمازون السنوية مثل الجمعة البيضاء وتخفيضات رمضان والعيد، قبل الجميع بيوم واحد.

هذا بالإضافة لموسم تخفيضات يوم برايم، وهو الموسم الذي نطلقه حصريا كل عام حول العالم فقط وحصريا لعملاء برايم، ويشمل الالاف المنتجات ووصلت التخفيضات به العام الماضي الى 50% على منتجات من مختلف الفئات مثل الازياء ومستلزمات المنزل والالكترونيات والاكسسوارات وغيرها.

كذلك يمكن لمشتركي برنامج عضوية أمازون برايم التمتع بخدمة "برايم فيديو" لمشاهدة أشهر المسلسلات التلفزيونية والأفلام سواء العربية أو الإنجليزية أو التركية أو الهندية أو غيرها مع الترجمة. نحن فخورين بإطلاق أول عمل مصري على شاشة برايم فيديو وهو تعاون مع Cedars Art – Sabbah Brothers وهو مسلسل (جولة أخيرة)، بطولة النجم أحمد السقا في أول ظهور له على الشاشات الرقمية وعدد كبير من الفنانيين. هذا إلى جانب عدد كبير من الاعمال الاصلية وافلام و المسلسلات منها The Lord of the Rings: Rings of Power و The Boys و Tom Clancy’s Jack Ryan و The Marvelous Mrs.Maisel و The Grand Tour و Modern Love. كل هذه الميزات في مكان واحد بقيمة اشتراك 29 جنيهاً مصرياً شهرياً أو 249 جنيهاً مصرياً سنوياً، مع إمكانية تجربة مزايا برايم مجانًا لمدة 30 يومًا.