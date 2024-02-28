تشكيل ليفربول الرسمي أمام ساوثهامبتون بكأس الاتحاد الانجليزي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة ساوثهامبتون، في المباراة المقرر لها، اليوم الأربعاء، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون على النحو التالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهير.



خط الدفاع: جوميز، كوانساه، فيرجيل فان ديك، تسيميكاس.



خط الوسط: إليوت، كلارك، ماكونيل.



خط الهجوم: برادلي، كوماس، كودي جاكبو.



ويستضيف ليفربول نظيره ساوثهامبتون، على ملعب آنفيليد، معقل الريدز، في إطار الدور الخامس (الـ16) من البطولة الإنجليزية.



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.