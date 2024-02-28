١١ لاعبا خارح قائمه الزمالك للقاء الداخليه تعرف على الأسباب

إستبعد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز ١١ لاعبا من قائمة مبارا الداخليه لأسبا مختلف وهم محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي وزياد كمال وإبراهيما نداي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" للإصابة

ياسر حمد وسيف الجزيري وترافيس موتيابا وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد حمدي ومحمد عاطف لأسباب فنية

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة الداخلية، المقرر لها غداً الخميس، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - سيف جعفر - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" .

خط الهجوم : يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.