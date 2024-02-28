مؤشر الأسهم في مسقط ينخفض 0.99 %

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، عند مستوى 4532.63 نقطة منخفضًا 45.2 نقطة، وبنسبة 0.99 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4577.81 نقطة.

الأسهم فى مسقط

وبلغت قيمة التداول فى أسواق الأسهم فى مسقط نحو 26 مليونًا و 338 ألفا و673 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 585.7 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و 840 ألفا و 892 ريالًا عُمانيًّا.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على انخفاض

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية، في ختام جلسة تداولاته، اليوم الأربعاء، على انخفاض طفيف بمقدار 9.84 نقاط، أي بنسبة 0.09 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و487.10 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 222 مليونا و291 ألفا و499 سهما فى أسواق الأسهم القطرية ، بقيمة 625 مليونا و952 ألفا و851.371 ريالا، نتيجة تنفيذ 21 ألفا و646 صفقة في جميع القطاعات.

وصعدت في الجلسة أسهم 28 شركة فى الأسهم القطرية ، فيما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 603 مليارات و964 مليونا و517 ألفا و740.200 ريالا، مقارنة بـ 604 مليارات و665 مليونا و263 ألفا و531.190 ريالا، في الجلسة السابقة.