البورصة تواصل الصعود وتربح 19.2 مليار جنيه بمنتصف التعاملات
واصلت مؤشرات البورصة في منتصف جلسة تعاملات اليوم الأربعاء موجة صعودها مدعومة بمشتريات المستثمرين.
وربح رأس المال السوقي للأسهم بقيمة19.3 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 2.039.7 تريليون جنيه.
وارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوي 29611نقطة.
وصعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47%
وصعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.62%.