الأربعاء 28 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود وتربح 19.2 مليار جنيه بمنتصف التعاملات

تداولات البورصة
تداولات البورصة

واصلت مؤشرات البورصة في منتصف جلسة تعاملات اليوم الأربعاء موجة صعودها مدعومة بمشتريات المستثمرين.

وربح رأس المال السوقي للأسهم  بقيمة19.3 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 2.039.7 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوي 29611نقطة.

وصعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47% 

وصعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.62%.

 

الجريدة الورقية