"دور الجرافيك في الفيلم التسجيلي" بمهرجان الإسماعيلية

يشارك مصمم الجرافيك الموهوب إسلام جمال في فعاليات الدورة الـ 25 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي يُقام في مدينة الإسماعيلية من 24 إلى 31 مارس 2024.

ويُقدم إسلام جمال خلال المهرجان عرضًا تقديميًا بعنوان "دور الجرافيك في الفيلم التسجيلي"، يتناول العرض أهمية الجرافيك في إثراء محتوى الفيلم التسجيلي وجعله أكثر تأثيرًا على المشاهد.

ويُعد إسلام جمال من أشهر مصممي الجرافيك في مصر والعالم العربي، وله العديد من الأعمال المميزة في مجال الأفلام التسجيلية والقصيرة.

من أهم أعمال إسلام جمال: تصميم جرافيك فيلم "الرحلة" للمخرج محمد صقر، الذي فاز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2023، وتصميم جرافيك فيلم "حياة" للمخرجة ريم عبد القادر، الذي فاز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2022، وتصميم جرافيك فيلم "ظل" للمخرج أحمد عبد الله، الذي فاز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي في مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2021.

ويُعدّ مشاركة إسلام جمال في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فرصة رائعة لتبادل الخبرات مع كبار المخرجين والمصممين في مجال الأفلام التسجيلية والقصيرة من جميع أنحاء العالم.