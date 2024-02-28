مؤشر الأسهم القطرية يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم القطرية، في ختام جلسة تداولاته، اليوم الأربعاء، على انخفاض طفيف بمقدار 9.84 نقاط، أي بنسبة 0.09 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و487.10 نقطة.

الأسهم القطرية

وتم خلال الجلسة تداول 222 مليونا و291 ألفا و499 سهما فى أسواق الأسهم القطرية ، بقيمة 625 مليونا و952 ألفا و851.371 ريالا، نتيجة تنفيذ 21 ألفا و646 صفقة في جميع القطاعات.

وصعدت في الجلسة أسهم 28 شركة فى الأسهم القطرية ، فيما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 603 مليارات و964 مليونا و517 ألفا و740.200 ريالا، مقارنة بـ 604 مليارات و665 مليونا و263 ألفا و531.190 ريالا، في الجلسة السابقة.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الكويتية

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على انخفاض مؤشرها العام 70ر12 نقطة ليبلغ مستوى 57ر7420 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 17ر0 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الكويتية 3ر158 مليون سهم عبر 12204 صفقات نقدية بقيمة 4ر33 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق الأسهم الكويتية 67ر39 نقطة ليبلغ مستوى 13ر6094 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 66ر0 % من خلال تداول 4ر94 مليون سهم عبر 6144 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية 15ر27 نقطة ليبلغ مستوى 58ر8130 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 33ر0 % من خلال تداول 8ر63 مليون سهم عبر 6060 صفقة بقيمة 7ر21 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) فى أسواق الأسهم الكويتية 55ر25 نقطة ليبلغ مستوى 16ر5985 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 43ر0 % من خلال تداول 6ر61 مليون سهم عبر 3490 صفقة نقدية بقيمة 9ر8 ملايين دينار كويتي.