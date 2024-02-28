ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية وانخفاض البنزين ونواتج التقطير

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية خلال، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

النفط

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت بما يصل الى نحو 4.2 مليون برميل إلى 447.2 مليون في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير/شباط، وذلك مقارنة بتوقعات محللين استطلعت آراءهم بأن ترتفع 2.7 مليون.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 29.5 مليون .

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات البنزين تراجعت بما يصل الى نحو 2.8 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 244.2 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع بأن تنخفض 1.5 مليون.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 510 آلاف برميل خلال الأسبوع إلى 121.1 مليون مقارنة بتوقعات بأن تتراجع 2.1 مليون.

أسعار النفط تواصل الارتفاع

أسعار النفط

واصلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28-2-2024، متأثرة بزيادة احتمالات تأجيل خفض معدلات الفائدة الأمريكية، وارتفاع مخزونات النفط الخام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتًا، أي 0.36% ليبلغ 83.35 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتًا لتسجل 78.59 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.