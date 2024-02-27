اسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 82.66 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27-2-2024، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 82.66 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 77.74 دولار للبرميل.

ورصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " فى ختام جلسات الاستماع.. الإبادة مقابل النفط"، استعرض خلاله آثار الاحتلال الإسرائيلى على الفلسطينيين، والتي تكشف أن تل أبيب التهمت ثروات فلسطين بأكثر من 300 مليار دولار باعتراف الأمم المتحدة، ونفطها 67.9 مليار وغاز بحر غزة 7.162 مليار، وذلك في آخر أيام جلسات الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية، حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما، حيث استمرت الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجارى، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.