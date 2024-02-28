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الأربعاء 28/فبراير/2024 - 08:08 م 2/28/2024 8:08:27 PM



يعيش المصريون حاليا أجواء دينية رائعة، فالأقباط ينتهون اليوم من صيام النبى يونان (يونس)، وفى 11 مارس القادم يبدأ المسلمون صيام رمضان المعظم، وفى ذات اليوم يبدأ الأقباط الأرثوزوكس الصوم الكبير، والذى يستمر من 11 مارس وحتى 5 مايو يوم عيد القيامة.

فى مصر مظاهر كثيرة توحى بأننا شعب متدين، وبأننا نعرف ربنا؛ فكثير من المصريين يبدأون يومهم بقراءة بعض من آيات الله–تعالى، ولا توجد سيارة إلا وبها مصحف أو انجيل، وكثيرون يحلو لهم سماع القرآن الكريم وهم فى طريقهم إلى عملهم أو هم عائدون منه، والبعض يستمع له أثتاء عمله!

ولا يوجد شارع إلا وبه مسجد أو خلفه مسجد أو قريب منه مسجد.. والمساجد والكنائس بها عدد من المصلين لا بأس به، وأغلب سيدات مصر المسلمات محجبات وقليل منهن منقبات، ونسبة لا تكاد تذكرهن فقط من لا يغطين رأسهن، وفى كل مناسبة دينية يتبادل المصريون ملايين الرسائل الإلكترونية المملوءة بالمواعظ الدينية والأذكار والدعوات..

وكل هذه المظاهر تعنى بصريح العبارة أننا شعب متدين..

ولكن أحداث حياتنا اليومية تقول إننا أبعد ما نكون عن التدين الحقيقى.. فأبسط قواعد الإسلام أن يسلم الناس من لسان المسلم ومن يديه.. فمن فى مصر يمر عليه يوما وقد سلم الناس من لسانه ويده؟.. فى زمن الفيس بوك وشقيقاته من السوشيال ميديا لا أتصور أحدا يسلم منه الناس، اللهم إلا أقل القليل.

أن تكون مسلما حقا فيجب أن تتقن العمل الذى تقوم به وتؤديه على أكمل وجه، فالله تعالى يحب إذا عمل أحد عملا أن يتقن أداءه ويعطيه حقة، فكم فى مصر من يؤدون عملهم بإتقان ويعطون عملهم حقه؟.. أعتقد أنهم أقل القليل.

وأيضاً الإسلام يحرم الاحتكار والغش فى السلع والمغالاة فى الأسعار، فما الذى يحدث فى مصر؟.. كل الصناع والتجار إلا قليلا، يخزنون السلع لرفع سعرها ويودون لو باعوا كل سلعة بمثل وزنها ذهبا، ولا يهمهم سعر عادل ولا يهمهم عدل ولا عدالة.

ويحرم الإسلام كل صور الاستغلال، فهل فيزيتا كل الأطباء- فى مصر تخلو من الاستغلال؟

الرسول صلى الله عليه وسلم قال" ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا".. فكم مصرى يرحم الصغار والضعفاء ويوقر الأكبر منه سنا؟..

والإحسان إلى الجار سمة رئيسة فى المسلمين.. فكم منا يحسن إلى جاره؟، وصلة الرحم تكاد تكون فريضه فى الإسلام؟ فكم مصرى قاطع لرحمه؟، وحسن الخلق أفصل صفات المسلم.. فكم مصرى يتمسك بحسن الخلق؟ انظر حولك وستصدمك الإجابة

من يريد أن يعرف حقيقة تدين المصريين فليس عليه سوى أن يتابع صفحات الحوادث فى الصحف والمواقع الإخبارية، وسيجد عجبًا.. وفى اليومين الأخيرين وقعت 4 حوادث غاية فى الغرابة:

< مركب فى نيل منشأة القناطر حمولته 4 ركاب، ولكن شخصا ما شحن فى المركب الصغير 14 شابًا، فغرقوا جميعا وماتوا وهم فى عمر الزهور.. فدمهم فى رقبة من؟

<< مريض نفسى حالته متأخره ودخل مستشفى الأمراض النفسية 7 مرات من قبل، وفى كل مرة يسمحون له بمغادرة المستشفى وفى المرة السابعة خرج من المستشفى فأصيب بحالة هياج وقتل أمه بالسكين.. نعم قتل أمه، فمن القاتل الحقيقي؟..

<< مدرس بالدقهلية ذبح طالب ثانوى يعطيه دروسا خصوصية فى منزله، وقطع جثته بمنشار وألقى كل جزء منها فى مكان حتى لا يكتشف أحد جريمته، ثم توجه فورًا إلى منزل أسرة الطالب وراح يبحث معهم عنه، ولما ظهرت جثته، راح ينعيه على صفحته الخاصة على الفيس بوك ويقول «لعنة الله فى الدنيا والآخرة» على من فعل هذه الجريمة «ثم تكشف التحقيقات أنه القاتل.. فما معنى هذا؟

<< مالك سيارة خاصة حولها إلى سيارة أجرة، ركبت معه شابة فى مقتبل حياتها، ففعل أشياء مريبة جعلتها تفضل الموت عن البقاء بداخل السيارة فألقت بنفسها خارج السيارة المسرعة، وترقد الآن بين الحياة والموت فى أحد المستشفيات..

< فما معنى وقوع مثل هذه الحوادث؟..

<< للشيخ محمد متولى الشعراوى مقولة شهيرة تقول: «إذا وجدت كل الناس يشكون فاعلم أنهم بعيدون عن منهاج الله عز وجل».

