ابطال صيد الدقي يحققون نتائج متميزة ببطولة الجيزة التنشيطية للكاراتيه
حقق لاعبو ولاعبات الكاراتيه بصيد الدقي نتائج متميزة بمنافسات بطوله الجيزه التنشيطية التى اقيمت فعالياتها باستاد القاهره الدولي بملعب الدراجات واسفرت نتائجها عن الاتى:
مرحله 10سنوات:
كاتا فردى بنين حقق اللاعب ياسين محمود الضبع المركز الثاني والميدالية الفضيه ، فى مرحله 10سنوات كاتا فردى بنات حققت اللاعبه اروى احمد محمد المركز الثاني والميدالية الفضيه ، كما حققت اللاعبه نيره مكين المركز الثالث والميدالية البرونزية
مرحله 11سنه كاتا بنين:
حقق اللاعب مهاب اشرف نبيل المركز الاول والميدالية الذهبية
مرحله 11سنه كاتا بنات:
حققت اللاعبه مليكه فادى المركز الاول والميدالية الذهبية
كماحققت اللاعبه ساره اشرف نبيل المركز الثاني والميدالية الفضيه ، كما حققت اللاعبه جورى ايهاب المركز الثاني والميدالية الفضيه
مرحله 14سنه كاتا بنات:
حققت اللاعبه كنزى اشرف نبيل المركز الثاني والميدالية الفضيه
مرحله 15سنه كاتا بنات:
حققت اللاعبه شذا اشرف نبيل المركز الاول والميدالية الذهبية
مرحله 10سنوات كومتيه بنين:
حقق اللاعب ياسين محمودالضبع المركز الثالث والميداليةالبرونزية
مرحله 11سنه كومتيه بنات:
حققت اللاعبه مليكه فادى المركز الثالث والميدالية البرونزية
مرحلة 12سنه كومتيه بنين:
حقق اللاعب عبد الرحمن خالد المركز الثاني والميدالية الفضيه ،كما حقق اللاعب يحيى مؤمن بكر المركز الثالث والميدالية البرونزية
مرحله 15سنه كومتيه بنات:
حققت اللاعبه يارا محمد يحيى المركز الثاني والميدالية الفضيه ، كما حققت اللاعبه مؤمنه احمد محمود المركز الثانى والميدالية الفضيه
مرحله 16سنه كومتيه بنات:
حققت اللاعبه فاطمه ابو بكر طه المركز الثالث والميدالية البرونزية
الجهاز الفنى والادارى:
محمود مطر رئيس الجهاز ، عزيزه وكابتن ابراهيم حسن وهشام الحفناوى و حسام حسن و محمد طارق مدربين، و محمد حسين و عماد اداريين، وأخصائي الإصابات دكتور مصطفى يوسف، سيد حنفى خدمات معاونه.