محمود كامل: الاحتلال دمر 73 مؤسسة إعلامية واعتقل 65 صحفيًا في غزة

رحب رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمود كامل، بالصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين المتواجدين داخل مقر النقابة، للمشاركة في مؤتمر تضامني مع الصحفيين الفلسطينيين، بمقر النقابة.

وقال كامل خلال كلمته، إن الصحفيين الفلسطينيين ليسوا مجرد أرقام ولكن دفعوا ثمن من أعمارهم وحياة أسرهم على مدار 148 يوما منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي ارتكب أكبر جريمة حرب بحق الصحفيين على مدار التاريخ باستشهاد 130 صحفي.

وأضاف أن الاحتلال دمر 73 مؤسسة إعلامية في قطاع غزة، واعتقل 65 صحفيًا وهم يعانون أشد المعاناة ويتعرضون لأسوأ وأبشع أنواع التعذيب.

وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف الصحفيين مباشرة وعن عمد لأنهم نجحوا في كشف زيف الرواية الإسرائيلية والإعلام الغربي الذى يرى بعين واحدة.

وأشار إلى ارتقاء 30 ألف شهيد فلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي 60% منهم نساء وأطفال، مضيفا: “كل 10 دقائق يستشهد طفل فلسطيني”.