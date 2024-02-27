شباب الصحفيين تتفقد منافذ "أمان" للحوم البلدي الطازجة بكفر الشيخ

أعلي جودة وأقل سعر

تفقدت جبهة شباب الصحفيين منافذ أمان للحوم البلدي الطازجة التابعة لوزارة الداخلية في محافظة كفر الشيخ وتحديدا في مدينة دسوق والمتواجدة من خلال فرعين الأول في الميدان الإبراهيمي والثاني أمام موقف الأرياف حيث التقت الجبهة مع المواطنين لترصد آرائهم حول الأسعار وجودة اللحوم المعروضة.

قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: منافذ أمان منتشرة على مستوى الجمهورية من خلال 1026 منفذا ثابتاً ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية ولها دور كبير في محاربة جشع التجار من خلال عرض لحوم بلدي طازجة ومضمونة ويتسابق عليها المواطنين لشرائها نظرا لجودتها وسعرها أقل من مثيلاتها في الأسواق بتخفيضات كبيرة.

وأضاف محمد كريم من دسوق نحن نحرض على شراء اللحوم من منافذ أمان فهي الأعلى جودة وأقل من السوق بـ 100جنيه وتكون طازجة ذبح اليوم ونشكر وزارة الداخلية التي تساهم بشكل كبير وفعال في تخفيف الأعباء على المواطنين.

كما أكد أحمد صلاح أفخر أنواع اللحوم داخل منافذ أمان وفعلا اسم على مسمى "جودة وتوفير وأمان" فهي بلدي 100% وعندهم لحمة كندوز صغير لها طعم مميز ومختلف في الأكل وهذه المنافذ ضربة قوية لمن يستغلون المواطنين برفع الأسعار.

بينما أوضح أحمد محمود حقا منافذ امان هي أمان لكل المصريين ووجهتنا الأولي في التسوق بأفضل جودة وافضل سعر حيث تقل عن سعرها عند الجزارين بنسبة تصل إلى 25%.

فيما أشار احمد فايز: إلي إن منافذ أمان تواجه جشع التجار واللحوم فيها طازجة وحتى البائعين داخل المنافذ لديهم سماحة ويتعاملوا بكل أدب وذوق ونختار ما نريده فهي أحسن أنواع اللحوم البلدي واشكر وزارة الداخلية على تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية للمواطن البسيط.