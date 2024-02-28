الأربعاء 28 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اعتقال طلاب طب من ممارسي مجتمع الميم في زامبيا

اعتقال طلاب في زامبيا
اعتقال طلاب في زامبيا

ألقت الشرطة في زامبيا، القبض على طالبين جامعيين للاشتباه من مجتمع الميم مع بعضهما البعض.

 وخضع الاثنان لفحوص طبية اقتحامية بعد ذلك بناء على أوامر من الشرطة.

زامبيا مجتمع محافظ للغاية حيث تعتبر الأفعال الجنسية المثلية غير قانونية،  ويشار إليها على أنها "ضد نظام الطبيعة" في دستور البلاد.

وزعم المتحدث باسم الشرطة راي هامونجا أن الرجلين اعتقلا في حجرة مرحاض معا.

تم نقل الأفراد على الفور إلى المستشفى التعليمي الجامعي (UTH) لإجراء الفحص الطبي ، حيث أكد الطبيب المعالج أن الثنائي قد انخرط في أعمال غير طبيعية كلا المشتبه بهما طالبان في السنة الثالثة في كلية الطب".

يمكن فرض عقوبة قصوى بالسجن لمدة 15 عاما على الأفعال المجتمع الميم في زامبيا.

في عام 2019 ، حكم على رجلين بالسجن لمدة 15 عاما لممارسة الجنس مع بعضهما البعض. وقد عفا عنهم الرئيس آنذاك إدغار لونغو في وقت لاحق.

وأدى الحكم إلى خلاف دبلوماسي في ذلك الوقت، مما أدى إلى استدعاء السفير الأمريكي آنذاك دانيال فوت الذي قال إنه "مرعوب" من العقوبة التي فرضت على الزوجين.

مواد متعلقة

أكبر تفش للكوليرا في زامبيا يقتل نحو 700 شخص

منتخب الريشة الطائرة يهزم زامبيا ويضمن الصعود لنصف نهائي بطولة أفريقيا للريشة الطائرة

رجال الريشة الطائرة في مواجهة زامبيا والسيدات أمام أوغندا ببطولة أفريقيا

زامبيا تخرج من إغلاق الكوليرا وتعود المدارس لطبيعتها

الكوليرا في زامبيا.. عائلات تحزن لأن العدوى تقتل أحبائها
الجريدة الورقية