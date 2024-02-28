الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة ٣٤ حالة بناء مخالف في دمياط

جانب من الازالة
جانب من الازالة

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات المرحلة الثانية متالموجة ال٢٢ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت مطلع الاسبوع الجارى.
وأضافت عوض أن الحالات التى تم إزالتها اليوم تتبع ولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى، مضيفة أيضًا أنه تم إزالة ٨١ حالة باجمالى مساحة ٥٥٦٩متر مربع بمناطق مختلفة منذ انطلاق  المرحلةالثانية من الموجة.

وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية. 

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الجريدة الورقية