إزالة ٣٤ حالة بناء مخالف في دمياط

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات المرحلة الثانية متالموجة ال٢٢ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت مطلع الاسبوع الجارى.

وأضافت عوض أن الحالات التى تم إزالتها اليوم تتبع ولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى، مضيفة أيضًا أنه تم إزالة ٨١ حالة باجمالى مساحة ٥٥٦٩متر مربع بمناطق مختلفة منذ انطلاق المرحلةالثانية من الموجة.

وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

DF17FD6E-35A3-498D-9E46-DA256498F677

81FB197E-F94B-413D-A334-5DD7D4274A9B

C2A1AF42-51E1-4B8C-9C50-365A06EF9325