سباحة الصيد تواصل حصد المراكز الاولى فى بطولة منطقة الجيزة
واصل فريق السباحة بنادى الصيد احراز المراكز الاولى فى منافسات اليوم الثانى لبطولة الجيزة للسباحة لمرحلتى 14،11سنة ، والتى تقام فعالياتها بمجمع حمام السباحة بستاد القاهرة خلال الفترة من 23 – 29 فبراير ، وقد جاءت نتائج اليوم الثانى كالتالى :
- مرحلة 14 سنة
حصل السباح ادم أحمد على الميدالية الذهبية والمركز الاول في سباق 200 م متنوع
حصل السباح احمد رامي على الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق 200 م ظهر
حصل فريق النادي المكون من السباحات ( تالا طارق ، هانيا محمد ، لمى فادي ،كادي عمرو ) على الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق تتابع 4*100 م حرة انسات
حصل السباح ياسين كريم على الميدالية البرونزية والمكز الثالث في سباق 200 م ظهر
حصلت السباحة تالا طارق على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق 400 م متنوع
حصلت السباحة هانيا محمد على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق 50 م ظهر
- مرحلة 11 سنة
حصل السباح يوسف تامر على الميدالية الذهبية والمركز الاول في سباق 100 م فراشة
حصل فريق النادي المكون من السباحات ( تالين احمد،نيلي احمد، لارا احمد ،ارين محمد ) على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق تتابع 4*100 م حرة ناشئات