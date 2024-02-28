سباحة الصيد تواصل حصد المراكز الاولى فى بطولة منطقة الجيزة

واصل فريق السباحة بنادى الصيد احراز المراكز الاولى فى منافسات اليوم الثانى لبطولة الجيزة للسباحة لمرحلتى 14،11سنة ، والتى تقام فعالياتها بمجمع حمام السباحة بستاد القاهرة خلال الفترة من 23 – 29 فبراير ، وقد جاءت نتائج اليوم الثانى كالتالى :



- مرحلة 14 سنة

حصل السباح ادم أحمد على الميدالية الذهبية والمركز الاول في سباق 200 م متنوع

حصل السباح احمد رامي على الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق 200 م ظهر

حصل فريق النادي المكون من السباحات ( تالا طارق ، هانيا محمد ، لمى فادي ،كادي عمرو ) على الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق تتابع 4*100 م حرة انسات

حصل السباح ياسين كريم على الميدالية البرونزية والمكز الثالث في سباق 200 م ظهر

حصلت السباحة تالا طارق على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق 400 م متنوع

حصلت السباحة هانيا محمد على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق 50 م ظهر



- مرحلة 11 سنة

حصل السباح يوسف تامر على الميدالية الذهبية والمركز الاول في سباق 100 م فراشة

حصل فريق النادي المكون من السباحات ( تالين احمد،نيلي احمد، لارا احمد ،ارين محمد ) على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق تتابع 4*100 م حرة ناشئات