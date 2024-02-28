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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سباحة الصيد تواصل حصد المراكز الاولى فى بطولة منطقة الجيزة

سباحة الصيد
سباحة الصيد

واصل فريق السباحة بنادى الصيد احراز المراكز الاولى فى منافسات اليوم الثانى لبطولة الجيزة للسباحة لمرحلتى 14،11سنة ، والتى تقام فعالياتها بمجمع حمام السباحة بستاد القاهرة خلال الفترة من 23 – 29 فبراير ، وقد جاءت نتائج اليوم الثانى كالتالى :


- مرحلة 14 سنة 
 حصل السباح ادم أحمد على الميدالية الذهبية والمركز الاول في سباق 200 م متنوع
 حصل السباح  احمد رامي على الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق 200 م ظهر
 حصل فريق النادي المكون من السباحات ( تالا طارق ، هانيا محمد ، لمى فادي ،كادي عمرو ) على الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق تتابع 4*100 م حرة انسات
 حصل السباح  ياسين كريم على الميدالية البرونزية والمكز الثالث في سباق 200 م ظهر
 حصلت السباحة  تالا طارق على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق 400 م متنوع
 حصلت السباحة  هانيا محمد على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق 50 م ظهر


- مرحلة 11 سنة 
 حصل السباح  يوسف تامر على الميدالية الذهبية والمركز الاول في سباق 100 م فراشة
 حصل فريق النادي المكون من السباحات ( تالين احمد،نيلي احمد، لارا احمد ،ارين محمد ) على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق تتابع 4*100 م حرة ناشئات

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