ملحمة حب بين طالبين أحدهما كفيف.. دماء تناثرت على القضبان بالقليوبية

شهدت مدينة قها حادثا مأساويا سطر ملحمة من الحب بين طالبين أحدهما كفيف ويدعى عبد الله طالب بكلية السياسية والاقتصاد، وصديقه أحمد حمد، والذي اعتاد يوميا للذهاب لمنزل صديقه عبدالله بإحدى قرى مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، لكى يصطحبه ويساعده في الذهاب إلى الجامعة، وأثناء عبورهما مزلقان قطار اليوم لقيا مصرعهما وجرى نقلهما لمستشفى قها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

ملحمة من الحب بين طالبين أحدهما كفيف.. دماء تناثرت على قضبان القطار بالقليوبية

وقال صديق مقرب للضحايا؛ إن هناك صداقة قوية ربطت بين الصديقين ،قائلا أحمد شاب يتمتع بالطيبة وحسن الخلق عمره، وكان صديقه عبد الله كفيفا، وكان دائما يحرص على فعل الخير معه حيث كان يذهب اليه كل صباح لمنزل الكائن بعيده عنه ليأخذه الى الجامعة حيث انه طالب بكلية السياسة والاقتصاد، وينتظره حتى ينهى جميع مهامه الدراسية ثم يعود به إلى منزله.

وكان قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع طالبين تحت عجلات القطار بالقرب من مدينة قها.

جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع كلا من عبد الله، واحمد. ح، وجرى نقل الجثامين لمستشفى قها بمحافظة القليوبية تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفين.