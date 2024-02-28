عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها ، نجار بالسجن المؤبد، لاتهامه بالإتجار بمخدري الهيروين والميثامفيتامين، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

المؤبد لـ نجارلاتهامه بالإتجار بمخدر الهيروين بالخانكة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10491 لسنة 2023 جنح المركز الخانكة، والمقيدة برقم 2168 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "عليان م ع"، 33 سنة، نجار، ومقيم عرب العبايدة - سرياقوس - مركز الخانكة، لأنه في يوم 12 / 4/ 2023، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز جوهراً مخدراً "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وردت لها معلومات بقيام نجار بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبحوزته المواد المخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالي

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.