زيارة مفاجئة لوكيل صحة الإسكندرية للوحدات الصحية بالعامرية

تابعت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية سير العمل ببعض المنشأت الصحية بمنطقة العامرية الطبية ، شملت مركز طبي عبد القادر، وحدة تبارك لطب الأسرة ، استكمالاً لمتابعة سير العمل بالمنشئات الصحية، ومن خلال جولة تفقدية مفاجئة صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٤

حيث تفقدت سير العمل بعيادة طب الأسرة والطوارئ و الأسنان و المبادرات الرئاسية و الملفات الطبية وكذلك توافر الأدوية الاساسية و تواجد الأطقم الطبية.

و قد شددت على التزام الفريق الطبي بمواعيد الحضور و كذلك الالتزام بالزي الرسمي و تقديم الخدمات الطبية بالجودة المطلوبة والتيسير على المواطنين في الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة كما أكدت على تكثيف التعريف والتوعية بالخدمات الطبية المتوفرة بالوحدات الصحية.

كما توجهت لتفقد أرض العرائس بعبدالقادر لبحث مشروع انشاء مستوصف الصدر بالعامرية وقد رافق سيادتها الدكتورة ، عبير عبد الله مدير عام منطقة العامرية الطبية والدكتورة غادة فاروق مدير الطب العلاجي بالمنطقة الطبية و الدكتور محمود عبدالعزيز مدير ادارة التخطيط و المتابعة بالمنطقة الطبية .



