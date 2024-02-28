كيفية إدارة ميزانية البيت في رمضان (شاهد)
قالت الدكتورة روضة حمزة، استشاري أسري ونفسي، إن الأسر تضغط نفسها للغاية قبل بداية شهر رمضان من خلال شراء سلع نوعية بكميات كبيرة للتخزين، متابعة: "رمضان شهر العبادة وليس الاستهلاك، ومن المفترض أن يقل استهلاكنا للثلث كوننا نتناول وجبتين فقط".
رمضان شهر التوفير
وأضاف "فؤاد"، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "المفترض أن يكون رمضان شهر التوفير وليس شهر التبذير وضغط المصروفات"، مشيرة إلى أن هناك مناسبات يكون هناك إجهاد لميزانية الأسرة مثل موسم دخول المدارس.
شهر رمضان
وتابعت، أن المواطنين يضغطون أنفسهم ماديا قبل رمضان، وكذلك الأمر قبل العيد "أي في منتصف الشهر الكريم"، لذلك يحب على المواطنين تحديد أولوياتهم، وجرد ما لديهم قبل شراء أي سلع جديدة، مشددة على ضرورة شراء السلع بشكل معقول وليس كميات كبيرة تفوق استهلاك الأسر خاصة في السلع النوعية كياميش رمضان.