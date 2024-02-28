كيفية إدارة ميزانية البيت في رمضان (شاهد)

قالت الدكتورة روضة حمزة، استشاري أسري ونفسي، إن الأسر تضغط نفسها للغاية قبل بداية ‏شهر رمضان من خلال شراء سلع نوعية بكميات كبيرة للتخزين، متابعة: "رمضان شهر العبادة ‏وليس الاستهلاك، ومن المفترض أن يقل استهلاكنا للثلث كوننا نتناول وجبتين فقط".‏

رمضان ‏شهر التوفير

وأضاف "فؤاد"، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "المفترض أن يكون رمضان ‏شهر التوفير وليس شهر التبذير وضغط المصروفات"، مشيرة إلى أن هناك مناسبات يكون هناك ‏إجهاد لميزانية الأسرة مثل موسم دخول المدارس.‏

شهر رمضان

وتابعت، أن المواطنين يضغطون أنفسهم ماديا قبل رمضان، وكذلك الأمر قبل العيد "أي في ‏منتصف الشهر الكريم"، لذلك يحب على المواطنين تحديد أولوياتهم، وجرد ما لديهم قبل شراء ‏أي سلع جديدة، مشددة على ضرورة شراء السلع بشكل معقول وليس كميات كبيرة تفوق ‏استهلاك الأسر خاصة في السلع النوعية كياميش رمضان.‏