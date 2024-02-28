اندرايف تطلق حملة "خيرك سابق" في شهر رمضان

قال مينا عماد إن اندرايف تحاول أن تكون شريك مع بنك الطعام من خلال حملة دوائر الخير.. خيرك سابق، تستهدف توعية للمصريين ببنك الطعام، خلال شهر رمضان.

أضاف أن اندرايف موجودة في 47 دولة وهي ثاني أكبر تطبيق لطلب الرحلات تنزيلا في العالم.

أشار إلى أن الشركة فرضت نجاحها وتوفر أسعار عادلة من خلال التحكم الكامل في الرحلة من الطرفين بمرونة في التسعير والتواجد.

أوضح أن اندرايف أطلقت حملة في شهر رمضان الماضي لإنارة الشوارع، مشيراً إلى أن شعار اندرايف في مصر هو دايرة بأهلها.

أكد أن شركة اندرايف تحقق نجاحات كثيرة في مصر، لذلك جاءت فكرة التعاون مع بنك الطعام على مستوى المحافظات.

شدد على أن الشركة استهدفت مشاركة الركاب في عمل الخير في الشهر الكريم.