أول إجراء بشأن 3 من تجار الكيف في البساتين

أصدرت نيابة البساتين، قرارًا بحبس 3 تجار مخدرات، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، قيام (3 أشخاص) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

في سياق آخر، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود، أحكام عقابية بحق 5 متهمين، أُدينوا بهتك عرض طفلة بمركز أبو كبير، وذلك بمعاقبة الأول والثاني غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، والثالث والرابعة غيابيًا بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه، والخامس حضوريًا بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه.

كانت قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: «أحمد. م. ف. س» وشهرته «ميدو»، و«أحمد. أ. ع. الـ»، و«أدهم. الـ. ت. الـ»، و«مريم. م. ص. ع»، و«وليد. خ. م. الـ» 28 عاما، حلاق، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بهتك عرض المجني عليها «بسملة.أ. م» بغير قوة أو تهديد حال كون المجني عليها طفلة لم تبلغ الثامنة عشر وقت ارتكاب تلك الوقائع على النحو المبين بالتحقيقات.