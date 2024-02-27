ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق يدعي حسني الخناجري إثر سطو مسلح على محل مجوهرات المجني عليه لسرقتة ولاذ بالفرار.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بمصرع جواهرجي شهير بمنطقة بولاق أبو العلا وسرقة مجوهراته على يد مجهول، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ ويجري رجال الأمن عمليات الفحص وشهادة الشهود للوقوف على أسباب الحادث وملابساته وضبط الجناة.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى الخاصة بأقرب مستشفى، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية لمحل الخواجة حسني الخناجري في بولاق أبو العلا الذي تعرض لسرقة من قبل متهمين أسفرت عن سرقة سبائك ذهب ومجوهرات بملايين الجنيهات (جاري حصرها) .

وتقدمت اللجنة النقابية المهنية للعاملين بتجارة وصناعة المصوغات والمجوهرات بخالص التعازى القلبية لأسرة المرحوم الخواجة حسني الخناجرى صاحب محل مجوهرات الخناجرى ببولاق ابو العلا الذي قتل اثر تعرض محله للسرقة.

وناشدت اللجنة وزارة الداخلية سرعة ضبط الجناة وتسليمهم للعدالة.