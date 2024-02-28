غرفة القاهرة تنظم ورشة عمل للتوعية بحقوق الملكية الفكرية

نظمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري اليوم الأربعاء ورشة عمل لتوعية أصحاب الانشطة المختلفة بحقوق الملكية الفكرية.



وأكد شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة علي أهمية هذا التعاون من أجل توعية اصحاب الانشطة المختلفة بحقوق الملكية الفكرية.

جاء ذلك في سياق كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن ايمن العشري في ورشة العمل التي نظمتها الغرفة من خلال شُعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا برئاسة المهندس كريم غنيم بالتعاون مع الشُعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس خليل حسن خليل وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " ايتيدا" ومكتب حماية حقوق الملكية الفكرية .

وقال " يحيي" إن هذه الورشة تؤكد حرص الجميع علي المصلحة العامة و أهمية هذا التعاون وتكامل الأدوار بهدف التوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية خاصة في ظل عقد جلسات ارشادية على هامش فاعليات هذه الورشة مما يؤدي إلى أكبر استفادة للقطاعات المختلفة وهو ما يصب في صالح الأنشطة المختلفة واقتصادنا القومي.

واشار "يحيي" إلى التعاون المتواصل والمثمر دائمًا بين غرفة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية علي مدار السنوات السابقة بما يحقق مصالح منتسبينا والصالح العام مشيرًا إلى أن الغرف التجارية دائمًا تكمل دور الدولةدت وتوجهاتها لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال مثل هذه الفعاليات التي تستحق أن نشكر مرة ثانية كل من سعي إليها، ونتمني لكم التوفيق والسداد ولكم كل الدعم والمساندة ، ونتمني الخروج عقب هذه الورشة بما ينعكس إيجابيًا علي تطوير وتنمية القطاعات المختلفة في مجال التوعية بالملكية الفكرية