"غرفة الإسكندرية" تفتتح معرض "بلدك معاك"

بخصومات تصل إلى 30%

افتتحت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم، معرض "بلدك معاك - أهلاً رمضان" للسلع والمنتجات الغذائية، بحضور اللواء هشام حسني حسن رئيس أركان المنطقة الشمالية، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ووكيل وزارة التموين بالإسكندرية المهندس أحمد إبراهيم كامل.

وشارك في الافتتاح أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناوشي أمين الصندوق بغرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ محمود مرعي والأستاذ أشرف أبو إسماعيل، والأستاذ أحمد الكاتب، والمهندس البديوي السيد.

ويضم المعرض ٣٥ شركة متنوعة للمواد الغذائية، بنسبة خصم تتراوح ما بين ١٠٪؜ إلى ٣٠٪؜.

يذكر أن المعرض يستقبل العملاء يوميًا من الساعة الـ10 صباحًا، حتى الـ10 مساءً، أسفل كوبري أبيس بالطريق الزراعي .