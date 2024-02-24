غرفة القاهرة تشارك في الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية (صور)

شاركت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري في الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لبحث سبل تعاون جديدة في عدد من القطاعات منها الصناعة والتجارة والزراعة والنقل واللوجستيات والخدمات والطاقة وغيرها من الفرص المتاحة.

وذلك بحضور المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، و رفعت أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية و سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية.

حيث شارك أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة بحضور شريف يحيي ناىب رئيس الغرفة وعماد قناوي عضو مجلس ادارة الغرفة وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية إلى جانب مشاركة عدد من رؤساء الغرف التجارية الصناعية وقيادات المال والأعمال من الدول العربية وتركيا.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الأبرياء في غزة.

وتناولت المباحثات سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية وتركيا من خلال تعاون ثلاثي لتنمية العلاقات بين اتحادات الغرف في الدول العربية وتركيا وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة والغير مستغلة لتكامل الادوار والانتقال من التعاون الثنائي الى التعاون الثلاثي والتصدير لأسواق افريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك وبمكون محلى 45% شامل التصنيع والتعبئة.

واكد الاجتماع علي اهمية نشر النماء والتنمية لأبناء الشعوب العربية وتركيا خلال هذه المرحلة ،