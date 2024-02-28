محافظ الفيوم يكرم الطلبة الفائزين والمتميزين بمسابقة "الأثري الصغير"

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدداً من الطلاب الفائزين والمتميزين بمسابقة "الأثري الصغير" من مختلف المدارس "الحكومية والخاصة"، على مستوى الإدرات التعليمية بالمحافظة، بمنحهم دروع بأسمائهم، وتماثيل أثرية رمزية بجانب شهادات التقدير، خلال الحفل الذي نظمته إدارة الوعي الأثري بمنطقة الفيوم الأثرية، بقاعة نادى النقابة العامة للزراعيين بالفيوم.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والدكتورة منى الخشاب عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر الوسطى، والدكتور على البطل مدير عام منطقة الأثار بالفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، و أمجد أحمد مدير عام ترميم الأثار بالفيوم، و نرمين عاطف مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة أثار الفيوم، والطلاب المكرمين، وذويهم.

وخلال التكريم، أعرب محافظ الفيوم عن سعادته بتكريم الطلبة والطالبات من مختلف مدارس المحافظة "الحكومية والخاصة"، الفائزين بمسابقة "الأثري الصغير" وكذا الطلاب المتميزين في رسم وتنفيذ الأعمال الفنية، التى تعبر عن تاريخ وحضارة مصرنا الغالية، مشيراً إلى أهمية رفع الوعي الأثري لدى طلاب المدارس والجامعات، لبث روح الولاء والانتماء بقيمة حضارتهم المصرية العريقة، وإلقاء الضوء على ما يزخر به إقليم الفيوم من إمكانيات أثرية فريدة، موجهاً بعرض الأعمال الإبداعية والفنية ولوحة شرف بأسماء الفائزين داخل ديوان عام محافظة الفيوم، كأول مسابقة من مسابقات "الأثري الصغير"، لتحفيز الطلاب بمزيد من المشاركة خلال الدورات القادمة للمسابقة.

كما أكد المحافظ، على أهمية التنسيق المتبادل والتعاون المشترك بين محافظة الفيوم، ومنطقة الآثار بالفيوم، ومختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، في تنظيم عدد من المحاضرات وورش العمل والندوات، فضلًا عن الزيارات الميدانية للمناطق الأثرية بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك بهدف نشر الوعي الأثري بين مختلف الفئات، وتعميق روح الولاء والانتماء لدى المواطنين، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على حضارة مصر وتاريخها العريق.

تكريم 37 طالب وطالبة

ومن جهته، قدم مدير عام منطقة الأثار بالفيوم، الشكر لمحافظ الفيوم، لدعمه الدائم والمستمر للمنطقة، وتفاعله البناء ووضع رؤيته المنهجية خلال مناقشة مختلف البرامج والفعاليات التى تنظما منطقة الآثار بالفيوم، مشيراً إلى أنهم اليوم بصدد تكريم 37 طالباً وطالبة من الفائزين والمتميزين بمسابقة "الأثري الصغير"، والتى تم الإعلان عنها خلال شهر أغسطس 2023، بواقع عدد 16 طالباً وطالبة من الفائزين بالمسابقة، وعدد 21 طالباً وطالبة من اللذين تميزت أعمالهم، وعبرت عن حضارتهم المصرية العريقة، والأماكن السياحية والأثرية وجمال الطبيعة في الفيـوم.

وأضاف، أن مسابقة "الاثرى الصغير “ تأتى في إطار استراتيجية وزارة السياحة والأثار، لزيادة وتنمية الوعي الأثري لدى الطلاب في المدارس، والحرص على تعليمهم التواصل الحضاري، والشخصية المصرية على مدى التاريخ والتي تتميز بالاختلاف والتفرد والعمق والتعليم.

وفي السياق نفسه، أوضحت مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة الفيوم الأثرية، أن المسابقة شملت مختلف المدارس بشتى الإدارات التعليمية "الحكومية والخاصة" على مستوى المحافظة، وشارك بها عدد 450 طالباً وطالبة من مختلف المدارس، بالأعمال الفنية والإبداعية التى تعبر عن الحضارة المصرية وطبيعة الفيوم السياحية والأثرية، مشيرة إلى أن الأعمال شملت رسم أوكولاج باستخدام خامات من البيئة، وصور مع استخدام الألوان الفلومستـر أو المائية أو الزيت، وصور فوتوغرافية عن الأماكن الأثرية مع شرح أهميتها التاريخية.

وأضافت، أنه تم تنفيذ أعمال نحت وخزف ومشغولات فنية من أشغال الحلي والمعادن والخشب، مستوحى من أحد الفنون المصرية يعبر عن قيمة وأهمية الآثـار والرموز الفنية النحتية و طراز كل عصر، تحمل سمات أحد الفنون المصرية (الفرعوني القبطي -الإسلامي- الشعبي) مع الإهتمام بالألوان المستخدمة والدقة في الزخارف المعبرة، لافتة إلى أن المسابقة تساهم في رفع الوعي لدى الأطفال والشباب بطبيعة وتاريخ مصر عامة ومحافظة الفيوم على وجه الخصوص، والذي يأتي مواكبا لاهتمام الدولة بنشر الوعى الاثري والثقافى وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.

وعلى هامش فعاليات التكريم، تفقد محافظ الفيوم، معرض الأعمال الفنية للطلبة والطالبات المشاركين بمسابقة الأثري الصغير، مشيداً بمستوى الأعمال، وقدرتها عن التعبير عن تاريخ مصرنا الحبيبة، والأماكن السياحية والأثرية وجمال الطبيعة في الفيـوم.

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