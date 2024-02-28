مانشستر يونايتد يترقب قرار جرينوود بشأن العودة

يرفض حسم ماسون جرينوود لاعب خيتافي المعار من صفوف نادي مانشستر يونايتد العودة إلى الأولد ترافورد في نهاية الموسم الحالي.



وكانت قضية الاعتداء الجسدي على أحدى الفتيات بسببا في رحيل اللاعب الإنجليزي عن صفوف مانشستر يونايتد في يناير 2022، ليقرر النادي إعارته إلى خيتافي في الصيف الماضي حتى نهاية الموسم.



فكرة عودة جرينوود إلى مانشستر يونايتد ستكون صعبة جدا بسبب رفضه في اللعب مع مانشستر يونايتد من جديد، رغم فتح الملياردير البريطاني جيم راتكليف الباب أمام عودته.



ويشعر جرينوود أن النادي لم يقف إلى جانبه في أزمته التي تعرض لها ما جعله يرفض العودة إلى النادي الإنجليزي من جديد، ويبحث اللاعب الإنجليزي عن وجهة جديدة ينتقل إليها بعد نهاية رحلته مع خيتافي.

