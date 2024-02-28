موعد مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام اليوم والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نوتنجهام فورست في المواجهة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب سيتي جراوند ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المتوقع أن تحظى المباراة بجانب كبير من القوة والندية حيث يضع اليونايتد عينه على بطاقة التأهل، بينما سيقاتل نوتنجهام فورست لتحقيق مفاجأة وخطف التأهل من الشياطين الحمراء.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنجهام والقناة الناقلة

ستنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق أحمد البلوشي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام نوتنجهام فورست:

حارس المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: ديوغو دالوت- فاران- هاري ماغوير- فيكتور لينديلوف.

الوسط: كوبي ماينو - كاسسميرو - أوماري فورسون - برونو فينانديز.

الهجوم: ماركوس راشفورد.