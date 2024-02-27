الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر يونايتد يرفض تفعيل بند شراء أمرابط

أمرابط
أمرابط

أصبحت فرصة المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط مانشستر يونايتد ضعيفة في الاستمرار مع الشياطين الحُمر.

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مانشستر يونايتد يصدم سفيان أمرابط

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مانشستر يونايتد يحسم موقفه بشأن تفعيل بند شراء سفيان أمرابط

كان أمرابط أنضم إلى صفوف مانشستر يونايتد قادما من نادي فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 9 مليون يورو.

بالإضافة لوجود بند أحقية الشراء مقابل 20 مليون يورو وخمس ملايين أخرى كمتغيرات.

أكدت التقارير الصحفية الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد قرر عدم تفعيل بند شراء عقد سفيان أمرابط، ليعود إلى فريقه فيورنتينا في نهاية الموسم الحالي.

ولا يشارك سفيان أمرابط كثيرا مع مانشستر يونايتد، ويتواجد على مقاعد البدلاء في الفترة الماضية.

ولعب أمرابط 12 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وخاض 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في كأس الرابطة الإنجليزية. 

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