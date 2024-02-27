زيدان يقترب من مانشستر يونايتد لخلافة تين هاج

كشفت شبكة "ذا أتلتيك" البريطانية، أن السير جيم راتكليف المسئول عن الجانب الرياضي في أسهم نادي مانشستر يونايتد، سيجري محاولات للتعاقد مع زين الدين زيدان.

ويشعر المسئولين في مانشستر يونايتد بعدم الرضا عن عمل المدرب إريك تين هاج، والذي يعيش معه الفريق الموسم الحالي، حالة سيئة للغاية.



وتعرض مانشستر يونايتد يوم السبت الماضي، لخسارة جديدة أمام فولهام بهدفين لواحد على مسرح الأحلام، ليواصل الفريق تواجده في الترتيب السادس بلائحة الدوري الإنجليزي.

ويعطي تصريح زيدان الذي صدر منه في الساعات الماضية، بأنه يريد العودة للتدريب من جديد، الأمل لإدارة مانشستر يونايتد باحتمالية قيادته للمشروع الرياضي الجديد للشياطين الحمر.



وحاول زيدان تدريب المنتخب الفرنسي، طوال الفترة الماضية، ولكن الاتحاد المحلي قرر تجديد عقد المدرب ديديه ديشامب، حتى مونديال 2026.

وتفاوض مانشستر يونايتد مع زيدان لتدريب الفريق، خلفا للنرويجي أولي جونار سولشاير، قبل أن تتحول وجهة النادي الإنجليزي إلى الهولندي إريك تين هاج، الذي تولى المسئولية منذ الموسم الماضي.