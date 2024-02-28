"صحة العرب" يناقش التداعيات الصحية للعدوان الإسرائيلي والموضوعات المقدمة من مصر

صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب تعقد اليوم أعمال اجتماع للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب ، وذلك للتحضير لأعمال الدورة العادية (60) لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي والمقرر انعقادها 17-18 ابريل 2024 بجمهورية العراق.

أوضحت أبو غزالة بأن الاجتماع سيناقش التداعيات الصحية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، والتجارب الناجحة للدول العربية الأعضاء في المجالات الصحية، وإعادة تفعيل اللجنة العربية للرعاية الصحية الأولية، ونتائج اجتماع اللجنة العربية الصحية للطوارئ في ضوء المستجدات الإنسانية والاغاثية الملحة للدول العربية، وتوصيات اللجنة الاستشارية العربية للتمريض والقبالة، والقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن.

وأضافت الأمين العام المساعد إن الاجتماع يناقش جائزة الطبيب العربي، واجتماع الهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء، والاحتفال بيوم الصحة العربي لعام 2024، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب امام الجمعية العامة للصحة العالمية بجنيف/ مايو 2024، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والاطلاع على تقارير: المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

واضافت السفيرة هيفاء ان اللجنة ستناقش المواضيع المقدمة من مصر بشان تعزيز استخدام نهج اقتصاديات الصحة لتحديد الأولويات الصحية الأساسية، بالاضافة الي المواضيع المقدمة من الاردن حول استحداث لجنة عربية للصحة المدرسية، ونظام الطبيب الزائر بين الدول العربية ونظام التبادل التدريبي للكوادر بين الدول العربية، وتطوير تشريع عربي بشأن تنظيم الرعاية الصحية للنزلاء في السجون وحماية حقوقهم الصحية وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة بين الدول العربية فيما يتعلق بصحة النزلاء.

وكذلك الموضوعات المقدمة من المملكة المغربية مشروع برنامج في مجال الصحة الإنجابية، ومشروع رقمي تطبيقي لدعم التواصل في مجال الصحة الإنجابية، والمملكة العربية السعودية حول صمود نظم الرعاية الصحية في حالات الأزمات لضمان وصول الرعاية الصحية، والمؤتمر الوزاري الرابع لمقاومة مضادات الميكروبات بالرياض 2024.