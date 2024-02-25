هيفاء أبو غزالة: إحياء التراث الثقافي لدولة فلسطين لحمايته من التشويه وتدمير الاحتلال له

صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، انه تم اختيار موضوع يوم التراث العربي هذا العام بعنوان "حماية واحياء التراث الثقافي لدولة فلسطين" وذلك نظرا لما تمر به دولة فلسطين في هذه الفترة وخاصة قطاع غزة من عدوان مدمر وانتهاكات صارخة للقانون والقيم الانسانية، لذلك من الأجدى أن يكون موضوع احتفالية يوم التراث العربي لهذا العام لحماية وإحياء تراث فلسطين، الذي نال منه الاحتلال الصهيوني من خلال التدمير والتشويه والمغالطة والقذف والتشتيت.

وتنظم اليوم الاثنين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، الاحتفال بيوم التراث الثقافي العربي بشأن يوم 27 فبراير من كل عام، ونظرا لأمور لوجستية بالأمانة العامة تم تقديم الاحتفالية يوم، وأكدت ابو غزالة على أهمية تضافر الجهود العربية والدولية والمجتمع المدني لإحياء تراث فلسطين وخاصة قطاع غزة والعمل على حمايته.

وأشارت السفيرة هيفاء أنه تم اختيار يوم التراث الثقافي العربي يوم 27 فبراير ، وذلك لانه اليوم الذي دمر فيه تراث واثار الموصل بالعراق عام 2015، فان اختياره ليس للاحتفال بالتراث الثقافي العربي فقط ولكن للتذكرة والوعي بان التراث العربي مستهدف للتدمير والسرقة سواء من خلال الإرهاب أو الاحتلال أو أي شكل من الاشكال الاجرام والوحشية، وانه يتوجب العمل على صونه وحمايته بشتى الطرق الممكنة.

ويتناول برنامج عمل هذا اليوم جلسة عمل يتم فيها : عرض بالصور لأهم صور الانتهاكات بالتراث الثقافي في فلسطين وما لحق به من انتهاكات، وعرض تقرير بالصور حول التراث الفلسطيني قبل الانتهاكات وبعدها.

يتناول البرنامج الاحتفال جلسة حوارية تدور حول ٥ محاور ، الاول بعنوان "مخاطر طمس الهوية العربية للقدس وغزة بين تدمير الحجر وتهجير البشر" يقدمه الدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، والمحور الثاني بعنوان " رقمنة التراث العربي وأدوات الذكاء الاصطناعي : فلسطين ذاكرة أمة " يقدمه الدكتور شريف شاهين – أستاذ الوثائق والمكتبات بجامعة القاهرة والرئيس الأسبق لدار الكتب والوثائق المصرية.

ويتناول المحور الثالث "تحليل التراث غير المادي – خطوة ما قبل الرقمنه " يقدمه الدكتور حنا نعيم – عضو مجلس أمناء بيت التراث المصري بوزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية، كما يقدم معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم ( الكسو) محور بعنوان " تراث المخطوط الفلسطيني بين النهب والانقاذ " يقدمه أ. عبد العظيم صقر.

ويشارك في الفاعلية الدول الأعضاء، وممثلين عن: منظمة الاسيسكو واليونيسكو ومركز البحوث والدراسات العربية ( الكسو) ومدير مكتب شيخ الأزهر الشريف والقس الراهب بولس أفا مينا استشاري تطوير برامج أسقفية الخدمات الهامة والاجتماعية والمسكونية، والأكاديميين والمتخصصين وخبراء في مجال حماية وصون التراث الثقافي العربي وتتطلع الأمانة العامة أن تتوصل إلى توصيات تسهم في حفظ هذا التراث وحمايته عبر العصور والاجيال المستقبلية .

الجدير بالذكر ان إدارة الثقافة وحوار الحضارات في قطاع الشؤون الاجتماعية ، بهذه المناسبة كل عام، تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8030 (مارس 2016)

