الليلة.. انطلاق مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية بمشاركة 121 فيلماً من 62 دولة

ينطلق اليوم مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ25 وذلك بمشاركة دولية وعربية، والمقرر ان تستمر فعاليات المهرجان حتى 5 مارس 2024 والتى تشمل مسابقات لأربعة تصنيفات وهى الأفلام الوثائقية الطويلة والقصير والحركية والروائية، إضافة إلى تنظيم ورش عمل ومئويات وتكريم عدد من المشاركين دوليًا وعربيًا.

وكشف عصام زكريا، الناقد السينمائى ورئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن تفاصيل الدورة الـ25 هذا العام والمقرر انعقادها فى الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس، لافتًا إلى أن هذه الدورة ستكون نوعية ومميزة بمشاركة قرابة 121 فيلماً من من 62 دولة، إضافة إلى عدد من تكريمات الأفلام الأكثر تأثيراً عالميًا وعربياً وفى مصر أيضًا، فضلاً عن إقامة ورش عمل عديدة فى تخصصات المهرجان وهى الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة والحركية والروائية.

وقال رئيس مهرجان الإسماعيلية، فى تصريحات لـ«الوفد»، إن إدارة المهرجان تماسكت وواجهت عقبات كثيرة لإقامة الدورة الـ25 وبفضل الله ثم دور ومجهودات وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى على دعمها الكامل والمتميز لنرى الدورة الـ 25 من مهرجان الإسماعيلية.

وأضاف، عصام زكريا، أن مهرجان الإسماعيلية والذى عمره أكثر من 30 عاما بانطلاق الدورة الـ25 وذلك نظرًا لتوقفه عدة مرات، أنه الأقرب إلى بشكل شخصى حيث أننى عملت فى المهرجان منذ دورة عام 1995 كونه تراث فنى سينمائى لا يمكن الاستغناء عن أو تعطيله نظرًا لمكانته الدولية وعكس صورة مصر الفنية لتاريخ السينما.

وأكد الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، أن مهرجان الإسماعيلية يُعد من أقدم وأعرق المهرجانات فى الشرق لاسط، حيث أنه استطاع خلال سنوات طويلة جدًا ان يثبت استحقافه للبقاء والاستمرارية، رغم كافة الصعوبات التى تواجه إقامة جميع المهرجانات، منوهًا إلى إصرار وزارة الثقافة على بقاء واستمرارية مهرجان الإسماعيلية، متمنيًا لكل القائمين على المهرجان دورة سعيدة ومتميزة تليق بالمركز القومى للسينما ووزارة الثقافة.

وهنأ الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة، الدكتور حسين بكر، رئيس المركز القومى للسينما، لتنظيمه المهرجان فى الدورة الـ 25 لأول مرة وهو رئيسًا للقومى للسينما، مؤكدًا أنه إضافة قوية للمركز ويضيف حجر جديد لهذا الصرح العظيم، لافتًا إلى أنه لم يأت ثمار هذا المهرجان إلا بمجهودات الناقد السينمائى عصام زكريا، رئيس المهرجان، وقدرته على نجاح المهرجان، مشيرًا إلى أنه قيمة فينة وإنسانية قديرة.

وفى ذات الصدد، أعرب الدكتور حسين بكر، رئيس المركز القومى للسينما، عن سعادته لإقامة الدورة الـ 25 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة وهو يتولى رئاسة القومى للسينما، لافتًا إلى أن المهرجان يضم عدد من الأفلام التى تم اختيارها بعناية شديدة إضافة إلى فعاليات مميزة نتاج مجهود كبير دائم لمدة أشهر طويلة من إدارة المهرجان تحت قيادة الناقد السينمائى المتميز عصام زكريا، رئيس المهرجان.

ووجه الدكتور حسين بكر، رئيس المركز القومى للسينما، الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى والدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، على دعمها للمهرجان دائما لتذليل كافة العقبات لإستمرار وظهور المهرجان فى دورته الـ 25 بالرغم من كل الظروف الاقتصادية.

وعن لجان التحكيم، تحدث رئيس المركز القومى للسينما، قائلًا أنه كلما اختلفت لجان التحيكم أختلفت الآراء حيث أنه لا يوجد معيار موحد لكل الدول فى المسابقات حتى بداخل أى دولة سنجد الاتفاق او الاعتراض على الأفلام، لذا الأهم أن تكون الأعمال مشرفة ومتميزة وتليق بقيمة وتاريخ مهرجان الإسماعيلية.

ونوه حسين بكر إلى استمرار الدعم الكامل لكل طلبة أكاديميات الفنون والوجوه الشابة الجديدة فى تنمية قدراتهم والعمل على استمرارية إنتاج أفلام وثائقية تليق بتاريخ السينما المصرية، لافتًا إلى أن الطلبة الأكاديميين ليس أمامهم سوا الأفلام الوثائقى لكى يبدعوا وينفذوا كل أفكارهم النوعية.

وقال رئيس المركز القومى للسينما، دورة مهرجان الإسماعيلية الـ 25 تضم برنامج ضخم ومميز جيدًا، حيث أن هذه الدورة تشمل مشاركة قرابة 121 فيلماً من 62 دولة تم اختيارها بعناية شديدة، إضافة إلى تنظيم مئويات عديدة وورش عمل فى كافة تخصصات المهرجان من الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة والحركية والروائية.