كثيرًا ما يفضل النساء تناول الوجبات الغذائية الشهية على طريقة الدايت حتى لا يحرمن انفسهن من تناولها بأسلوب يحافظ على قوامهن الممشوق.

وتأتي طريقة تحضير الدجاج في مقدمة الوجبات الصحية الشهية التي يسهل على المرأة تحضيرها بأكثر من طريقة.

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير طريقة طبخ صدور دجاج دايت بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع إلى نصفين)

- فلفل أسود : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الفطر : كوب (مقطع)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- دقيق اللوز : ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : نصف كوب

- حليب : نصف كوب (سائل)

- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور / لايت)

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

تبلي صدور الدجاج بنصف كمية الملح والفلفل الأسود.

في مقلاة على النار، حمّي زيت الزيتون وضعي صدور الدجاج، وقلبي على نار متوسطة حتى تنضج وتتحمر.

ارفعي صدور الدجاج من المقلاة وضعيها في طبق جانبي.

أضيفي الفطر وقلبي حتى ينضج ثم ضعيه في طبق جانبي آخر.

أضيفي الثوم وقلبي حتى يذبل، ثم أضيفي الدقيق وقلبي حتى تمتزج المكونات.

اسكبي مرق الدجاج، والحليب السائل، وجبن البارميزان، وبودرة الثوم، وملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وحركي حتى تذوب الجبنة تماماً.

أضيفي السبانخ وقلبي لمدة 5 دقائق ثم أضيفي الفطر وحركي.

ضعي صدور الدجاج في الصوص وقدميها في طبق ساخنة.