موقف محمد صلاح من المشاركة مع ليفربول أمام ساوثهامبتون

تسود حالة من القلق وسط جماهير ليفربول بعد معاناة نجم الفريق الأول لكرة القدم الدولي المصري محمد صلاح من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.



وكان "مو" قد تعرض للإصابة خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار مع منتخب مصر، خلال مواجهة غانا بدور المجموعات بالمسابقة.

ولم يلحق الدولي المصري بمواجهة ليفربول أمام تشيلسي بنهائي كأس كاراباو، والذي نجح خلالها الريدز في تحقيق اللقب بالرغم من الإصابات التي ضربت صفوفه.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن محمد صلاح لن يكون متواجدًا خلال مواجهة ليفربول غدًا أمام نظيره ساوثهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأشارت إلى أن اللاعب لم تكتمل جاهزيته حتى هذه اللحظة، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده، ليستمر غيابه عن ليفربول في مباراة الغد.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة ليفربول أمام ساوثهامبتون في العاشرة من مساء الغد الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس الاتحاد الإنجليزي.