صلاح في برشلونة.. مطلب جماهيري على طاولة لابورتا

عبر عدد من مُشجعي نادي برشلونة عن رغبتهم في الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح الذي يعيش فترة رائعة في ليفربول.

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ويأتي تفكير جمهور برشلونة في صلاح من أجل دعم الخيارات الهجومية للفريق الذي يعاني بشدة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وكان صلاح قد أكد في تصريحات سابقة قبل الشهرة على أنه مشجع لبرشلونة، وهي التصريحات التي ذاعت بشدة في أعقاب النجاحات الكبيرة التي حققها.

وقال أحد أصحاب الحسابات على تويتر من مُشجعي برشلونة :"عقد محمد صلاح سينتهي في 2025، ويرغب في الرحيل لخوض تحدي جديد".

وأضاف :"إذا حضر إلى برشلونة سيكون ذلك رائعاً، وسيكون لدينا لاعب من الطراز العالمي، يجب أن يعرض برشلونة رافينيا للبيع وأن يجلب صلاح".

وينتهي عقد صلاح مع الريدز في يونيو 2025، ولم يحسم مصيره بعد خاصة أن أندية الدوري السعودي ترغب في التوقيع معه كذلك.

وحقق النجم المصري مع ليفربول الكثير من الإنجازات الرائعة مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مرتين.