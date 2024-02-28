سعر الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء 28-2-2024 أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 28-2-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، حيث سجل سعره بالبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية:

سجل سعر صرف الدولار نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

وصل سعر صرف اليورو في نحو 33.47 جنيه للشراء و33.61 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني نحو 39.11 جنيه للشراء و39.28 جنيه للبيع

ووصل سعر الدينار الكويتي نحو 100.19 جنيه للشراء و100.64 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف اليوان الصينى نحو 4.28 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.