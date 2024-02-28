ارتفاع جديد بأسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء 28-2-2024

شهدت أسعار المشغولات الذهبية، ارتفاعًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، بقيمة 50 جنيهًا في سعر الجرام الواحد، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 3050 جنيها وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب بالأسواق.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3486 جنيها.

عيار 21 يسجل 3050 جنيها.

عيار 18 يسجل 2614 جنيها.

عيار 14 يسجل 2033 جنيها.

الجنيه الذهب 24400 جنيه.

ارتفاع الأونصة

شهد الذهب ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بأعلى من 1% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2041 دولار للأونصة، وكان قد ارتفع يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.50% ليغلق عند المستوى 2035 دولار للأونصة، ولكن الذهب لم يستمر في الارتفاع بعد ذلك بسبب انتظار الأسواق لبيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي.

ومن جهة أخرى نجد أن الدولار الأمريكي انخفض منذ بداية الأسبوع ليستكمل هبوط آخر خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل قيام المستثمرين ببيع الدولار بمجرد ارتفاعه وتسجيل قمة سعرية، بسبب حقيقة أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيقوم في نهاية الأمر بخفض الفائدة هذا العام، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى عدم الرغبة في الاحتفاظ بالدولار.

تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي عن الاقتصاد الأمريكي، والذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي، والتوقعات تشير أن التضخم سيظل ثابت خاصة بعد بيانات التضخم عن أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين التي جاءت بأفضل من المتوقع.

سعر الذهب العالمي اليوم

وأشارت تعليقات صدرت مؤخرا عن صناع السياسة بالمركزي الأميركي إلى أن البنك ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، مما دعم إلى حد كبير الرهانات بأنه لن يكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة قبل يونيو، ويعزز انخفاض الفائدة جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 884.90 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 951.63 دولار، فيما صعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.57 دولار للأوقية.