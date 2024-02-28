الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك اليوم الأربعاء

العملات
العملات

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات وحروب دولية تؤثر على سعر العملات.

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أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية فى التعاملات المسائية

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أسعار صرف العملات العربية خلال التعاملات المسائية


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية:
سجل سعر صرف الدولار نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع
وصل سعر صرف اليورو في نحو 33.47 جنيه للشراء و 33.61 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني نحو 39.11 جنيه للشراء و 39.28 جنيه للبيع
ووصل سعر الدينار الكويتي نحو 100.19 جنيه للشراء و 100.64 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف اليوان الصينى نحو 4.28 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

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