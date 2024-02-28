أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك اليوم الأربعاء

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات وحروب دولية تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية:

سجل سعر صرف الدولار نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

وصل سعر صرف اليورو في نحو 33.47 جنيه للشراء و 33.61 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني نحو 39.11 جنيه للشراء و 39.28 جنيه للبيع

ووصل سعر الدينار الكويتي نحو 100.19 جنيه للشراء و 100.64 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف اليوان الصينى نحو 4.28 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.