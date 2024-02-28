أحمد طارق محمد بـ"قادرون باختلاف": "بقيت سباح في النادي الأهلي"

شارك أحمد طارق محمد، من ذوي الهمم، وعمره 27 عامًا، ويعمل موظفًا بإحدى الشركات، في حفل “قادرون باختلاف” بنسخته الخامسة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: “فاكرني يا سيادة الرئيس لما طلبت في النسخة الثالثة من قادرون باختلاف، بلعب سباحة بالنادي الأهلي، وبقيت سباح في النادي الأهلي”.

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية قادرون باختلاف

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة.

وتعد هذه الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.